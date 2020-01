Sconcerti: “Ho poca fiducia in questa squadra, Petagna è l’uomo giusto”

L’ex direttore della Fiorentina e opinionista, Mario Sconcerti, ha parlato al Pentasport, ecco le sue parole: “Spero che Iachini dia energia nonostante la squadra sia poca roba, ho trovato tre squadre peggio di noi quindi dovremmo salvarci. Siamo una squadra rottamata e da sistemare. Vlahovic alla Roma? Una pazzia, la Fiorentina può avere tutto ma non bisogno di soldi. Pradè? Una cosa è dire che ha sbagliato, un’altra è dire che non vale niente. Ho poca fiducia in questa squadra, bisogna vedere chi arriva durante il mercato. Avrei preso Calabria, Kessiè e Piatek e avrei sistemato la squadra. Oggi Petagna sarebbe l’uomo giusto per dare una mano a Vlahovic. Duncan? Diciotto milioni non li vale, fa la riserva del Sassuolo. Tifo? Bisogna tapparsi il naso ed urlare Forza Fiorentina“.