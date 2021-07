Sconcerti: “I tifosi non devono chiedere alla Fiorentina di vincere, ma supportarla sempre senza giudicarla per i risultati nè metterla in discussione”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio: “Commisso ha operato in linea con l’atteggiamento generale degli americani, che si muovono in una cultura, quella calcistica, che non conoscono. Di conseguenza ha investito tanti soldi, non tanto nella squadra quanto nelle strutture, ed era esattamente ciò che mi aspettavo. Commisso ha speso 80 milioni per costruire un centro sportivo straordinario, e molti non sanno che la Fiorentina ha uno sponsor che le frutta 3 milioni all’anno in più rispetto ad esempio a quello dell’Inter“.

E poi ha aggiunto: “Tutto questo per dire che Commisso ha dato dei soldi alla Fiorentina, e la sua è una gestione forte. Il tifoso deve tifare la propria squadra, non chiederle di vincere altrimenti diventa uno che avanza delle pretese. Il tifoso deve godersi le partite della squadra, starle sempre accanto senza giudicare i risultati del campo e metterla in discussione”.