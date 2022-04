Sconcerti: “Il problema di Cabral non è di condizione. Ikonè? In una squadra che vuole crescere ci sta bene”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio di alcuni temi di casa Fiorentina, partendo da Cabral: “Oggi è difficile giudicarlo, dobbiamo aspettare. Secondo me non è un problema di condizione, semmai ciò che mi stupisce è che non tira mai in porta. Sarà il tipo di gioco, ma lui ha un gran tiro e non è detto che un centravanti debba stare solamente nell’area piccola”.

E poi su Ikoné ha aggiunto: “È più un contropiedista, gli piace cercare il dribbling e la profondità, un giocatore del genere in una squadra che vuole crescere secondo me ci sta bene. Deve essere bravo Italiano a non fargli fare ciò che fa Callejon. Anche Gonzalez, Saponara e Sottil fanno totalmente un altro gioco”.