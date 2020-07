Sconcerti: “Il prossimo anno capiremo le ambizioni della Fiorentina. Chiesa ora non vale più di 30-35 milioni”

A TMW Radio ha parlato il giornalista sportivo e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti, intervenendo sulla salvezza raggiunta dalla squadra di Iachini e del momento che sta vivendo la formazione viola. Queste le sue parole: “Quest’anno è stato molto duro, ma ho visto grosse differenze rispetto all’anno scorso, si è costruito di più. La prossima stagione sarà l’anno Uno perchè vedremo quanto la società vuole investire nel progetto. Cutrone è cresciuto molto e sta diventando quello che ci aspettavamo. Con Chiesa è stato fatto un errore a non cederlo, secondo me con la sua cessione non si guadagna più di 30-35 milioni”.

