Sconcerti: “In questo calciomercato non si alza una foglia. L’unico che ha speso davvero è Commisso”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a calciomercato.com: “Saranno gli Europei, ma in ambito di mercato non si alza una foglia. L’unico che ha speso davvero è Commisso con Nico Gonzalez, Calhanoglu era libero, De Paul è partito per Madrid senza nemmeno un respiro. Nessuno era in grado di pagarlo. Il Milan è l’altra società che ha messo 27 milioni per Tomori, come da contratto, ha perso due giocatori che non erano più suoi e che si sono quindi messi giustamente all’asta, e adesso si prende i rimproveri dei propri tifosi”.