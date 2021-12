Sconcerti: “Italiano sta facendo un grande lavoro, perché la squadra non è un granché. Troppe partite perse, ci sono dei problemi strutturali”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio: Lo scorso anno i viola stavano per retrocedere. Hanno un giocatore straordinario come Vlahovic che li sta trascinando, segando la metà dei gol della squadra. E’ una cosa che Ronaldo non ha mai fatto, ma neanche Van Basten e Higuain. Vlahovic una cura, ma anche una malattia, perché vuol dire che non hai nessun altro che segna oltre a lui”.

E poi ha aggiunto: “Penso comunque che la Fiorentina abbia perso troppe partite, vuol dire che ci sono dei problemi strutturarli per fare un passo in avanti come la qualificazione Champions. E’ Italiano che sta facendo un grande lavoro, perché la squadra non è un granché”.