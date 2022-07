Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio del nuovo attaccante della Fiorentina Luka Jovic: “E’ un giocatore molto importante. Non è un centravanti puro, direi più un misto tra il 9 e il 10, ma ha un grande fisico e un’ottima tecnica. Sono molto curioso di vederlo all’opera. La cosa importante è che la Fiorentina sta prendendo giocatori a titolo definitivo, e non tutti in prestito come in passato. Questo significa che la società sta portando avanti un progetto”.