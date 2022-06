Sconcerti: “Jovic non è un goleador. Non so se la Fiorentina si sia rinforzata, non è un mercato normale”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Tuttomecatoweb.com, in riferimento a Luka Jovic, obiettivo di mercato della Fiorentina: “È un calciatore importante, ha fisico e tecnica. Va detto che non è un goleador. Non so se la Fiorentina si sia rinforzata, per ora è un mercato in linea con gli altri e con le difficoltà di tutti nel costruire una squadra”.

Sul calciomercato in generale, aggiunge: “Questo non è un mercato normale. Ovvio, tutti vorrebbero alzare l’asticella, ma non ci sono molti soldi e le ambizioni di allenatori e società non corrispondono”.