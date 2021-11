Sconcerti: “Juventus scombinata, sbagliata e irrimediabile: non è una squadra. Allegri ha problemi con Chiesa. Vlahovic? Lo terrei fino a giugno”

L’opinionista Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della gara della Fiorentina a Torino: “La Juventus? L’ho vista scombinata, senza gioco né equilibrio, con scompensi in entrambe le fasi. Ci sono buoni giocatori individualmente ma non sono un bel gruppo, è una squadra sbagliata, non penso vinceranno titoli, non vedo margine di miglioramento. Chiesa? Ha poco spazio perché mi pare che Allegri non lo ami come giocatore, che non sia ideale per lui perché ha un tipo di gioco solo: quando gli riesce è grandioso, quando non gli riesce non mette insieme niente di buono. A ottobre ha costruito una squadra su misura per lui, molto bassa e difensiva per lanciarlo in contropiede, ma metterlo ora significa dover cambiare modulo. A centrocampo però ci sono solo mediani”.

Prosegue su Vlahovic: “Credo che tenerlo fino a giugno sia la cosa migliore per la Fiorentina: segna il 60% dei gol, nessuno ne fa come lui. Bisogna capire che quando la Fiorentina perde perde senza Vlahovic, perchè è l’unico a segnare: quindi occorre andare tutti d’accordo, serve anche a venderlo meglio”.