Sconcerti: “Kokorin acquisto azzardato, pensavo la Fiorentina andasse più sul sicuro. Gran giocatore, ma…”

A TMW Radio ha parlato il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti. Queste le sue parole sull’arrivo a Firenze di Aleksandr Kokorin: “Mi pare un acquisto un po’ azzardato, ma bisogna valutare. Però ora si è sposato, ha fatto un figlio… Credo che quando ha fatto quella rissa con quel funzionario politico non fosse in se. Pensavo la Fiorentina andasse su un profilo “sicuro”, invece hanno puntato su di lui. Gran giocatore ma non gioca da mesi. Dentro lui fuori Ribery? Ora si gioca in quindici, c’è posto per tutti, inutile essere drastici”.

