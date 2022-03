Sconcerti: “La favola dell’Atalanta è giunta al termine. Il gioco di Gasperini è stato capito, non c’è più niente di miracoloso”

Una rivalità moderna nel segno di Gasperini, ma anche una sfida per l’Europa. Quest’anno lo scontro tra Fiorentina e Atalanta è particolarmente acceso, con i viola che hanno fatto bottino pieno ai danni dei nerazzurri. Sulla squadra di Bergamo si è espresso a TMW Radio il giornalista Mario Sconcerti: “Credo che tutto il racconto dell’Atalanta si sia esaurito, lo conferma anche la cessione della società. In poco tempo sono cambiati diversi elementi in società, come il medico portato da Gasperini e forse anche Sartori”.

E poi ha aggiunto: “Non è più la squadra miracolosa di prima, ora è in un’altra situazione. Il modulo Gasperini in Italia non solo è stato capito ma anche imitato. E anche una cosa del genere fa esaurire questo tipo di storia. In Europa invece l’Atalanta può ancora sorprendere”.