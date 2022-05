Sconcerti: “La Fiorentina di Italiano è costruita sul proprio allenatore. Si disinteressa delle caratteristiche personali dei giocatori ed è un limite”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina, Mario Sconcerti, in un suo intervento all’interno della trasmissione Pressing, ha detto sulla squadra viola: “La Fiorentina di adesso non era costruita su Vlahovic, per meglio dire non era costruita su nessuno”.

Poi specifica: “E’ costruita su Italiano e si disinteressa delle caratteristiche personali dei giocatori. Si interessa a quella del proprio allenatore e secondo me è un limite”.