Sconcerti: “La Fiorentina fa parte del lavoro di Commisso: la sua assenza ha avuto un peso. Italiano è stato bravo con una squadra senza fenomeni”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a 360 gradi di Viola sulle frequenze di Radio Bruno. Ecco i temi trattati dal noto opinionista:

“Non credo proprio che Vlahovic non tornerà sabato a Firenze, d’altra parte è l’unico che ha il fiuto del gol tra quelli della Juventus. Il pronostico è difficile perché Allegri si è già piazzato in Champions League. La non costanza dei Viola è un sintomo che la squadra è sulla strada giusta per tornare una big”.

Sulla prolungata assenza di Commisso si è espresso così: “Se non ci sono problemi di salute, ma solo questioni di lavoro, la cosa è grave, perché la Fiorentina fa parte del suo lavoro. La sua assenza ha pesato. Comunque mi dicono che il Presidente sia sempre vicino alla squadra”.

Infine su Vincenzo Italiano: “E’ un ottimo allenatore anche perché ha fatto molto con una squadra in cui non ci sono fenomeni. Quello che dovrà fare è studiarsi delle alternative di gioco. Perché se non riuscisse a cambiare o restasse legato ai suoi dogmi, potrebbe non fare il salto di qualità“.