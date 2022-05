Sconcerti: “La Fiorentina ha buone possibilità di andare in Europa. Fondamentale la gara con la Sampdoria, anche se sono più ottimista pensando alla Juventus”

Il giornalista ed e ex dirigente viola Mario Sconcerti è intervenuto così a TMW Radio commentando la vittoria della Fiorentina contro la Roma: “Ieri vittoria importante contro i giallorossi. Ora in tre con lo stesso punteggio. Mi aspettavo che ci fosse risultato, non che si giocasse così bene. Mi aspettavo che la Roma fosse fuori tempo dentro la partita. Ho visto una Fiorentina che è riuscita a tenerla in ritardo costante”.

Poi su Amrabat ha aggiunto: “Gioca sempre fuori ruolo ma il giocatore si sta adattando e ha dato segnali di buona volontà. E’ un giocatore importante, pagato con un prezzo importante. Non riesco però a vedergli il ruolo nella Fiorentina. Forse lo stesso di Duncan. Anche quest’ultimo è migliorato molto, senza essere straordinario”.

Infine sulle chance di arrivare in Europa ha concluso: “Credo che abbiamo delle buone possibilità, sarà fondamentale fare risultato a Genova e con la Juve. Ma con quest’ultima sono ottimista, meno con la Samp”.