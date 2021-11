Sconcerti: “La Fiorentina ha giocato a sentirsi grande e ci è riuscita. Non mi è mai piaciuta la squadra di Italiano ma devo ammettere i suoi meriti”

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera il giornalista Mario Sconcerti prende in esame la gara tra Fiorentina e Milan di ieri sera. Di seguito un estratto: “Ho visto una bellissima partita tra una grande squadra e un’altra che ha giocato a sentirsi grande e c’è riuscita. È finita con la prima sconfitta del Milan, ma è stata una partita quasi non calcolabile. Il Milan ha sbagliato molto ma ha creato anche di più.

Poi prosegue: “La Fiorentina ha giocato un calcio che non conoscevo da questi giocatori, non mi è mai piaciuta molto la Fiorentina di Italiano, ma c’è una crescita, un adattamento, una disciplina e una prosecuzione atletica che non c’è mai stata, e questo è senz’altro merito dell’allenatore.