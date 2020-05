Sconcerti: “La Fiorentina ha in rosa due giovani straordinari. Ma per vincere non si può puntare solo su di loro”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio: “Giovani in Italia? Beh, la Fiorentina ne ha due straordinari come Cutrone e Vlahovic. Tuttavia chi vuole vincere non può appoggiarsi completamente ai giovani, infatti neanche l’Atalanta lo fa. Bundesliga? Non ho visto un grandissimo agonismo, cosa che invece vedevo prima. Comunque alla fine penso sia andata meglio di ciò che pensavo”.