Sconcerti: “La Fiorentina meritava una sconfitta più netta. Vlahovic? Se fai quindici gol in questa squadra, puoi farne venticinque altrove”

Il giornalista e simpatizzante della Fiorentina, Mario Sconcerti, è intervenuto a TMW Radio all’indomani della sconfitta contro l’Atalanta.

Ecco le sue dichiarazioni: “C’è stata poca partita. C’è stata una rimonta improvvisa della Fiorentina ma al di là del rigore ha avuto tante occasioni. Avrebbe meritato un risultato più netto. Vlahovic? O vuole rimanere a Firenze oppure sarà venduto, non ci sono altre scelte. Dipende dal giocatore. Un salto? Certamente è pronto. Se fai 15 gol nella Fiorentina di quest’anno vuol dire che sei pronto per farne 25 in un’altra squadra. E’ completo da un bel pezzo. E’ un mancino che deve migliorare di testa e col destro ma è un giocatore pronto”.