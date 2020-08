Sconcerti: “La Fiorentina ora non è competitiva, servono innesti importanti. Commisso ha “prestato” i soldi per il Centro Sportivo”

Il giornalista ed ex dirigente viola, Mario Sconcerti è intervenuto a Radio Bruno parlando di mercato: “Il pessimismo di noi fiorentini è il classico. Vaia Vaia è lo slogan principali, non sono per gli innesti. Gli innesti li faranno anche gli altri, certo sono da fare ma servono importanti se vuoi una squadra competitiva. Per adesso non lo è. Serve un doppio passo”.

Piatek: “E’ un giocatore giovane, del novantacinque che sa fare gol. Rappresenta un compromesso accettabile”.

E su Commisso/Friedkin: “Sono due zii d’America, sono personaggi diversi che hanno ricchezze equivalenti. Cambia la disponibilità a spendere, non spendono mai a vuoto. Commisso, anche sul centro sportivo, ha prestato i soldi alla Fiorentina”

E su Pradè: “Ho percepito indurimento e imbarazzo. Un indurimento trumpiano che ha cominciato a farsi domande e rispondersi da solo.C’è qualcosa che sta muovendo il sentimento verso Firenze. Pradè dovrà mettere diverse soluzioni, lo sa benissimo, non credo se la sia presa.