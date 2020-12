Sconcerti: “La Fiorentina sta andando troppo male. La squadra non è un granché ma…”

Il noto giornalista sportivo, ed ex dirigente, Mario Sconcerti ha rilasciato una lunga intervista a Il brivido Sportivo, dove è potuto tornare anche a parlare di Fiorentina. Ecco un estratto delle parole in merito alla situazione in casa viola: “La squadra non è granché. Non è da combattimento ma allo stesso tempo non può vivere solo palleggiando perché mancano gli elementi adatti ad entrambi gli stili di gioco. Detto questo, la Fiorentina sta comunque andando troppo male per essere vera. Questa squadra può stare a metà classifica, navigare nei bassifondi vuol dire che c’è qualcosa che non va. Di fatto non c’è un reparto offensivo. Commisso? Deve imparare a comunicare. Parlare meno, di pochi argomenti e uno alla volta. Non può cadere nell’errore di essere frainteso o strumentalizzato”

