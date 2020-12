Sconcerti: “La Fiorentina sta facendo una corsa tra squadre che giocano male. Ci sono tre punti dalla zona retrocessione ma…”

Il noto giornalista Mario Sconcerti è intervenuto a TMW Radio parlando di Fiorentina e del gioco della squadra viola. Una analisi chiara sul momento dopo il pareggio contro il Genoa: “La Fiorentina gioca male. E come si può pensare di farla giocar bene da una partita all’altra? In fondo poi sta facendo una corsa tra squadre che giocano male, l’importante è non essere tra le tre peggiori e in questo momento non è lì. Ci sono tre punti dalla zona retrocessione ma anche dal decimo posto”.

