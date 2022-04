Sconcerti: “La Fiorentina tocca profondamente la classifica. C’è stata una crescita della borghesia del campionato”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina, Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera ha fatto il punto sul campionato dopo la giornata di ieri, che ha visto i viola sbancare a Napoli, lanciandosi verso un piazzamento europeo e complicando la vita degli azzurri, in chiave scudetto.

“Il Napoli ha perso in casa con la Fiorentina – ha scritto Sconcerti – Cento anni di statistiche dicono che il Napoli ha perso troppe partite per stare dentro i numeri giusti, non si vince con sei sconfitte, ma anche i numeri non sanno tutta la verità. C’è stata una crescita della borghesia del campionato, Torino e Fiorentina toccano profondamente la classifica, anche se non è chiaro come si mescolino vantaggi e limiti”.