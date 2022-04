Sconcerti: “La Fiorentina va in difficoltà se la attacchi con violenza. Quest’anno ho visto tante partite grigie come quella di Salerno”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio del momento della Fiorentina, riferendosi in particolare alla sconfitta contro la Salernitana: “La Fiorentina non deve molto a sé stessa, ha perso giocatori importanti e se la attacchi con violenza la metti in difficoltà. C’è questo modo di dire che si sbaglia l’approccio, ma quando trovi una squadra di nervi che gioca con grande verticalità come la Salernitana, paghi una partita grigia come quella di ieri. E quest’anno ne ho viste tante”.