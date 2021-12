Sconcerti: “La Juve ha vinto nove scudetti quando le milanesi erano in ricostruzione. I tifosi bianconeri non vogliono capire che non possono vincere sempre”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della Juventus, diretta concorrente della Fiorentina nella corsa all’Europa: “Ai bianconeri manca la qualità dell’attacco, e quindi i gol. Se prendiamo i quattro attaccanti della Juventus, solo Morata ha fatto 6 gol, gli altri sono dietro. Non è un reparto affidabile per i risultati che cerca. Morata è un ottimo giocatore e Kean è un ragazzo diverso, ma manca l’attaccante da 25 gol sicuri”.

E poi ha aggiunto: “Diffido di chi discute di Allegri. Forse ora risente del fatto di avere una squadra non sua. Ha preso una squadra che era quarta-quinta e qualche risultato lo sta ottenendo. Non si può vincere sempre e questo i tifosi della Juventus non vogliono capirlo. La Juve ha vinto 9 scudetti di fila quando le milanesi erano in ricostruzione, quindi i loro successi sono dipesi molto anche dagli avversari”.