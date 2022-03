Sconcerti: “La Juventus non gioca meglio ma ha un giocatore decisivo come Vlahovic. Con il serbo Inter e Milan vincerebbero il campionato”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina Mario Sconcerti ha commentato così la prestazione della Juventus contro la Fiorentina di ieri sera al Franchi: “Non è che la Juve giochi molto meglio ma ha un giocatore decisivo come Vlahovic. Se Inter e Milan avessero il serbo in rosa, vincerebbero il campionato. In questo inseguimento non basta la Juve. Può fare qualsiasi cosa, il problema è che debbono fermarsi le altre per farla rientrare. Sette punti sono più di due partite, il vantaggio è ancora molto forte. Devono essere tre squadre a fermarsi ed è problematico”.