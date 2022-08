Sconcerti: “La poca flessibilità di Italiano è un problema, il suo gioco non è moderno. Barak meglio di Bajrami”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La poca flessibilità di Italiano è un problema. Il modulo di gioco è un punto di partenza, non d’arrivo, in questo momento ci mancano giocatori profondi e di qualità in mezzo al campo. Ci limitiamo al raddoppio tra ala e terzino. Penso che questo gioco possa essere modernizzato. Un gioco basato sul tenere il pallone per tre minuti senza tirare in porta non è moderno”.

E poi ha aggiunto: “Barak e Bajrami sono entrambi giocatori che segnano. Il primo ci farebbe più comodo rispetto al secondo, è alto e s’inserisce molto in area, ma mi fido della Fiorentina. L’importante è cercare ciò che ci serve”.