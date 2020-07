Sconcerti: “La regola dei rigori serve soltanto ad esentare gli arbitri dalle loro responsabilità. Va cambiata subito”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della questione rigori, dopo che ieri non ne è stato fischiato uno clamoroso a favore della Fiorentina: “Spero che questo regolamento venga rivisto. Serve solo all’arbitro, che viene liberato dal giudicare la volontarietà o meno. Non si può giocare con la mano ma non si può nemmeno dire che ogni volta che il pallone tocca la mano è punizione o rigore. Altrimenti i giocatori cominciano a mirarla. Ma questo purtroppo sta già succedendo”.

