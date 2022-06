Sconcerti: “La Roma ha preso Matic, ma è un acquisto di contorno. Il mercato dei giallorossi riserverà altri colpi”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio del mercato della Roma, che anche l’anno prossimo potrebbe essere una concorrente della Fiorentina per l’Europa: “Matic che ha 34 anni, ma è un buon giocatore. Un mediano davanti alla difesa che probabilmente costringerà a spostare se non a cedere Cristante. Comunque Matic è un acquisto di contorno, soltanto un’inizio per la Roma che mi aspetto farà altri colpi di mercato più importanti”.

E poi su Gasperini ha aggiunto: “Non ho segnali in merito al suo addio, credo che lo avremmo già saputo nel caso”.