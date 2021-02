Sconcerti: “Ma chi è che non sta con Rocco? In tre anni saremo una ottima squadra”

Il noto giornalista Mario Sconcerti è intervenuto a Radio Bruno parlando della situazione Fiorentina: “Ma chi è che non sta con Rocco? Se io sto per la Fiorentina… ci sto. Chi è l’avversario? In 3/4 anni diventeremo una ottima squadra. A due tre giocatori per volta Rocco farà una ottima squadra. Stare con Rocco è fare due partiti ed è una sciocchezza”.

E su Callejon: “Se due allenatori su due l’hanno ritenuto inadatto mi chiedo perché l’abbiamo preso”

Su Sarri: “Se ci fosse stato l’incontro non saremmo sicuro dell’esito. Ti dico che spero che sia vero, se non lo fosse una cosa di questo genere significa chiudere del tutto con Sarri”