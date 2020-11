Sconcerti: “Mancini sarebbe perfetto per una società in crescita come la Fiorentina”

Neanche il tempo di far arrivare Cesare Prandelli, che c’è già chi parla del suo successore. Il contratto di sei mesi firmato dal tecnico lascia trasparire l’ipotesi che nella prossima stagione la Fiorentina possa andare su un altro profilo. A tal proposito il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti ha fatto un nome a TMW Radio: “Se fossi in certi club, andrei a cerca Roberto Mancini subito dopo gli Europei. Sarebbe perfetto per una società in crescita come la Fiorentina”.

