Sconcerti: “Metto la Fiorentina sul terzo scalino. Vincerà e perderà in abbondanza, come ama Italiano”

Milan e Inter in vetta, Juventus e Roma ad inseguire e poi c’è un terzo scalino dove si trova la Fiorentina. Sulle forze in campo in questa Serie A, ha le idee chiare l’ex amministratore delegato viola, Mario Sconcerti, che sul Corriere della Sera disegna la propria griglia di partenza del massimo campionato.

“Sul terzo scalino metto Napoli, Lazio e Fiorentina – scrive Sconcerti – Se prende Raspadori, il Napoli prende il miglior attaccante giovane. La Lazio parte dai 25-30 gol che assicura Immobile da anni. Non è poco. La Fiorentina vincerà e perderà in abbondanza, come ama Italiano“.