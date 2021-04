Sconcerti: “Mi dispiacerebbe non venisse Gattuso, sarebbe nome ambizioso che costringe a fare una certa squadra. Perchè la Fiorentina doveva rinnovare con Vlahovic quando aveva segnato 6 gol?”

A TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato così delle ultime tematiche di attualità viola: “Se il rapporto con Gattuso si è raffreddato significa che non è mai nato… Che senso ha sentire l’allenatore quarto in classifica se non gli puoi fare la squadra. De Zerbi però va bene, meglio di Juric che è sì una garanzia ma è stato già scoperto tutto, mentre De Zerbi penso abbia qualcosa ancora di potenziale: il problema, comunque, è di giocatori. Se glieli dai buoni ha dimostrato di saper fare buone cose. Mi dispiacerebbe non venisse Gattuso, sarebbe nome ambizioso che costringe a fare una certa squadra. Prima dell’allenatore, c’è da capire che tipo di giocatori seguiranno. Vorrei capire cosa si cerca, anche tra i giovani ci sono diverse categorie. Ormai è chiaro che i ventenni non li puoi cercare perché a 23 anni se ne vanno, ma non puoi neanche fare una squadra come questa divisa tra giovani e vecchissimi. Sento sciocchezze su Vlahovic: la Fiorentina ci ha sempre pensato, ma perché doveva farlo firmare quando aveva segnato 6 gol?