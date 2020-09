Sconcerti: “Morata? Fosse venuto alla Fiorentina sarei stato discretamente soddisfatto, ma neanche troppo”

Mario Sconcerti, giornalista e tifoso della Fiorentina, è intervenuto a TMW Radio.

Queste le sue parole sull’arrivo di Alvaro Morata: “Lo hanno preso in prestito per due stagioni, e credo che a quel punto, se non prima, avranno un nuovo centravanti. Il giocatore è certamente molto duttile e internazionale, ma non è certamente un fenomeno: è inferiore sia a Milik che a Dzeko. Fosse venuto alla Fiorentina sarei stato discretamente soddisfatto, ma neanche troppo: sai chi è, e probabilmente anche che non basta. Magari sarà anche importante, ma Dzeko era un’altra cosa. Friedkin? Sembra alla Commisso seppure chiacchieri pochissimo“.