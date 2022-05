Sconcerti: “Mourinho è un allenatore di folle, bravissimo nell’attaccare gli altri per nascondere i problemi della Roma”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio di Mourinho e della Roma, concorrente della Fiorentina per l’Europa: “Il portoghese è un grandissimo allenatore di folle. E’ molto bravo nel non parlare dei problemi della sua squadra, attaccando invece il Feyenoord (avversario in finale di Conference League, ndr) dicendo che è già in vacanze e mancando di rispetto”.

E poi ha aggiunto: “Vorrei ricordare che la Roma in questo momento è sesta nonostante siano stati presi sei giocatori chiesti espressamente da Mourinho. La squadra giallorossa ha dei buoni singoli, ma il problema è che gioca male. Ad oggi, non si riesce a capire quale sia la reale dimensione della Roma”.