Sconcerti: “Nico Gonzalez è una delusione. Non so se c’entra il Mondiale, ma alle chiamate dell’Argentina ha sempre risposto anche quando non stava benissimo”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno Toscana di vari temi riguardanti la Fiorentina: “Il nostro centrocampo è un po’ troppo scolastico. Qualcosa di più dovrebbe arrivare da Mandragora, che in altre squadre giocava molto meglio di così. Direttori sportivi che vedrei bene alla Fiorentina? Senza dubbio Giuntoli, che peraltro è fiorentino. Ma detto questo, tra Pradè e la società mi risulta che ci siano ottimi rapporti. Nico Gonzalez? E’ una delusione enorme. Il dubbio che fosse un giocatore fragile c’era già quando arrivò, e ne abbiamo avuto la riprova. Non so se c’entra il Mondiale, però i fatti dicono che lui alla Nazionale ha sempre risposto, anche quando non stava benissimo”.

E poi ha aggiunto: “Dodò? Sicuramente mi aspettavo qualcosa di più, però è molto giovane e ha avuto un brutto infortunio. Sono abbastanza convinto delle sue qualità, e comunque è un giocatore di caratura internazionale quindi se dovesse proprio fallire non ci dovrebbero essere problemi a venderlo. Conference League? Se vedo due gol di Jovic contro il Basaksehir mi fa piacere, sinceramente credo che di questi tempi non si possa fare molto gli schizzinosi. Che la competizione non sia eccelso è vero, ma una volta che sei a giocarla tanto vale farla bene. Non è neanche utopico vincerla, alla fine ai preliminari abbiamo eliminato il Twente che forse era una delle squadre più forti”.