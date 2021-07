Sconcerti: “Non credo che Vlahovic rimarrà alla Fiorentina. Callejon alla Lazio? Si può fare”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio di due giocatori della Fiorentina: “Ci sarà un bel movimento di attaccanti in questo mercato, e credo che Belotti partirà. Così come Vlahovic, che non credo rimarrà alla Fiorentina quindi andrà sostituito. Ci saranno dei cambiamenti nei prossimi dieci giorni”.

E poi su Callejon ha aggiunto: “Si è proposto alla Lazio. Credo sia una strada percorribile, ma bisogna vedere la Fiorentina come lo sostituisce. Ha un ingaggio pesante, ma se Sarri lo vuole è un affare fattibile”.