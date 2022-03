Sconcerti: “Non possiamo ancora credere che siano gli agenti a decidere dove vanno i giocatori”

Tra i giocatori paragonati all’ex Fiorentina Vlahovic, nell’ottica dei ragionamenti per il suo rinnovo, c’era anche Franck Kessie. In scadenza con il Milan, anche lui non ha voluto rinnovare e così i rossoneri molto probabilmente lo perderanno a zero a favore del Barcellona.

Sulla questione si è espresso a TMW Radio il giornalista Mario Sconcerti: “Andrà a prendere poco più di quanto prende al Milan, ma è una questione di appeal. E’ una scelta anche di vita. Non è dipeso dall’agente, non possiamo credere ancora che decidano veramente loro dove va un calciatore. Il Milan è una delle più grandi società al mondo, ma se si innamora di un’altra squadra non si può fare nulla”.

E poi ha aggiunto una considerazione sugli allenatori: “Tra Pioli, Inzaghi e Allegri prenderei sempre il mister della Juventus. Mi dà la sicurezza del risultato, non ricordo un campionato che abbia sbagliato”.