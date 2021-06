Sconcerti: “Non sono sicuro che sia un vantaggio avere Mendes come alleato. Non capisco che interesse c’è dietro…”

Un accenno alla partecipazione di Jorge Mendes alla riorganizzazione viola lo fa anche Mario Sconcerti, parlando a Tmw: “Perché si parla di Mendes come alleato della Fiorentina? Perché come prima cosa non sono sicuro sia un vantaggio, e poi vorrei capire chi è che lo rappresenta in Italia. Non è un alleato di nessuno, è un procuratore e lavora con tutti. Non capisco cosa nascondano questi discorsi, c’è l’interesse di qualcuno dietro…”.