Sconcerti: “Non trovo corretto l’Io sto con Rocco: certo, è il Presidente. Credo che abbiamo già scelto tutto”

L’ex dirigente della Fiorentina e giornalista, Mario Sconcerti è intervenuto a Radio Bruno dicendo: “Io credo che abbiano già scelto tutto, anche il direttore sportivo. Noi pensiamo che siccome non lo sappiamo non è successo”.

E su eventuali acquisti di attaccanti come Zaza e Quagliarella: “Zaza assolutamente no, Quagliarella è andato oltre al limite. Grande giocatore ma abbiamo già una abbondanza di anziani. Poi dobbiamo vedere questo Kokorin”

E ancora: “Facile lo stadio non è facile in nessuna parte del mondo. Qui siamo davanti ad uno stadio che è patrimonio nazionale, è questo aggrava. Perchè non bisogna far pubblicità a chi la pensa diversamente? Il nostro buonsenso e senso ci porta a pensare cosa ci pare. Io non trovo corretto “l’io sto con Rocco”, certo è il Presidente ma non se tiene la squadra in queste condizioni. Sono felice e orgoglioso che a Firenze si discuta”