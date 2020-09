Sconcerti: “Non voglio credere a Pradè. Caro Commisso, quali erano i patti? Quando tornerai, portaci la vera buona notizia”

Attraverso un articolo sul Corriere Fiorentino, il giornalista Mario Sconcerti ha commentato così la conferenza stampa di Daniele Pradè: “Io non voglio credere alla conferenza stampa. Quelle di Pradè sono state parole usate per spaventare chi vuole Chiesa ma aspetta a muoversi per risparmiare, è stata un’altra operazione di mercato in cui si è usata la città. Con questa squadra la Fiorentina è tra l’ottavo e l’undicesimo posto. Ha sette squadre più forti davanti. Con un altro giocatore vero, sicuro, può salire due o tre posti e diventare molto più interessante. Questi erano i patti, amico Commisso. Quando la prossima settimana tornerai a Firenze, portaci la vera buona notizia”.

