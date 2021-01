Sconcerti: “Pradè non lo puoi esonerare ora. Restare così significa andare vicini alla B”

Il noto giornalista Mario Sconcerti è intervenuto a Radio Bruno parlando del calciomercato della Fiorentina: “Sarebbe augurabile avere i giocatori subito, il mercato non finisce mai. Ad arrivare in fondo non è che si abbassa il prezzo dei giocatori”.

E sulla partita con la Lazio: “Non credo sia un problema l’inserimento di Eysseric. Abbiamo dei problemi difficilmente solubili. Abbiamo cinque difensori, Ribery che non è uno che segna. Rimanere così significa andare molto vicino alla Serie B”

E ancora: “Stiamo tutti pagando dell’arrivo di Commisso. A gennaio non si fa il mercato, si fa quello per l’estate coi soldi che uno ha a disposizione. La Fiorentina dovrebbe averne visto che ha giocatori che ha già venduto, non possiamo esonerare Pradè adesso. A giugno oltre il 70% delle persone erano soddisfatte”