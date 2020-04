Sconcerti: “Quando sento parlare del futuro di Chiesa alla Fiorentina, mi vien da ridere. Dove va a giocare? In quali stadi?”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina, Mario Sconcerti, è preoccupato per la situazione che sta vivendo il nostro Paese, anche a livello calcistico: “La decisione di dichiarare conclusa la Ligue 1 è importantissima, non potrà non avere conseguenze su altri paesi. Noi invece stiamo a pensare a come fare a riprendere e se era più giusto il 4 o il 18 maggio. Il vero problema non è questa ma la prossima stagione. E sappiamo già che sarà uguale a adesso, perché contro il virus non abbiamo fatto altro che chiuderci in casa. Però non si è capito che noi stiamo scambiando dei miglioramenti per una guarigione. Quando sento parlare del futuro di Chiesa alla Fiorentina, se resta o se ne va, mi vien da ridere. Dove va a giocare, per chi? In quali stadi?”.