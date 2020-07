Sconcerti: “Quanto ci danno per Chiesa? Sarri sarebbe l’ideale. Ieri la miglior Fiorentina da anni…”

Il noto giornalista Mario Sconcerti è intervenuto a Radio Bruno parlando della vittoria di ieri a Lecce: “Ho visto una Fiorentina che non vedevo da un paio d’anni. Sono molto colpito da Cutrone, mi sembra un gran centravanti. E’ un giocatore sul quale punterei”.

E sull’allenatore: “Mazzarri è un buon allenatore. Iachini ha fatto un ottimo allenatore considerando il materiale”.

E su Sarri: “Sarebbe l’ideale, ma non so come un fiorentino possa lavorare a Firenze”

E su Chiesa: “Sarà un problema d’altri, spero non diventi un problema. Anzi, l’unico problema nostro è: quanto prendiamo? Bisogna poi vedere con chi lo rimpiazziamo. Se non rinnova, c’è il rischio di salutarlo a zero euro”.