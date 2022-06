Sconcerti: “Quasi impossibile che la rosa sia pronta per il ritiro. Carnesecchi sarebbe una garanzia per almeno sette anni”

A TMW Radio il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato delle dinamiche del mercato: “Oggi tutte le squadre devono pensare a vendere quando comprano qualcuno, perché devono finire in utile. E’ un mercato che in generale deve ancora cominciare, e quindi sarà difficile che le rose siano pronte per i ritiri. I giocatori oltretutto hanno diritto alle ferie, per cui non puoi andare in ritiro con tutti. Senza considerare che gli allenatore devono vedere come stanno quelli che tornano dai prestiti”.

E poi su Carnesecchi, obbiettivo della Fiorentina, ha aggiunto: “E’ un portiere che ti può coprire il ruolo per almeno sette anni. E’ assurdo che la Lazio lo abbia messo da parte a causa dell’infortunio, basterebbe coprirsi per i primi mesi con un dodici affidabile”.