Sconcerti: “Questa squadra non è figlia di nessuno. Il non so quale sia il nostro progetto e…”

Il noto giornalista Mario Sconcerti è intervenuto a Radio Bruno parlando di Fiorentina-Padova: “Non l’ho vista, l’atteggiamento fa capire che non sei ancora una squadra è che non hai palleggio. Ci sono problemi tecnici, al terzo passaggio si perde palla. Ci sono troppi giocatori fuori ruolo“

E su De Zerbi: “Ci sono stati contatti ma ha firmato subito ed ha giocatori di qualità”

E sui giovani: “Noi consideriamo giovani Castrovilli, ma in realtà no. Ci son tanti giovani forti ma sono più giovani. Io non so quale è il nostro progetto”

E sul rapporto Iachini/Pradè: “Questa squadra non è figlia di nessuno. L’allenatore con le critiche come “fai schifo” si deprime e cambia”.