Sconcerti raccomanda Berardi: “Lo vedrei davvero bene alla Fiorentina. Il Sassuolo ha sei giocatori da 30 milioni, ma come mai è nono in classifica?”

Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo, nonché ex amministratore delegato della Fiorentina, ha parlato così a TMW Radio, raccomandando un giocatore a lungo inseguito negli scorsi mesi al club viola: “Il Sassuolo ha sei giocatori che stanno facendo davvero mercato. Penso che nessuno in Italia abbia sei giocatori da trenta milioni con ingaggi bassi. La domanda che nasce spontanea è come mai sia nono in classifica. Il Sassuolo è una bottega sicuramente coraggiosa e sanno scegliere fin dall’inizio. Va ricordato che però non ci sono tanti giocatori del Sassuolo che si sono affermati poi. C’è qualcosa, insomma, che mi rende insicuro”.

E ancora: “Il più pronto penso sia Berardi, anche per l’età, e lo vedrei davvero bene in Italia a Firenze. Per quanto riguarda gli altri tre forse Raspadori è già pronto, l’ho visto molto maturato e una squadra con lui si migliora sempre. Per quanto riguarda altri due mi tengo la riserva”.