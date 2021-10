Sconcerti: “Rigore? Vlahovic è stato onesto a dire che non se la sentiva. Si è confermato un grande calciatore”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha commentato a TMW Radio la decisione di Vlahovic di non battere il rigore contro il Cagliari: “E’ stato molto onesto a dire che non se la sentiva. Se sbaglia quel rigore viene giù lo stadio. Si è confermato un ragazzo intelligente oltre che un grande calciatore. Nel momento in cui ce l’hai e finchè ce l’hai, giocatori così li devi tenere e sfruttare”.

E poi sulla Lazio, prossima avversaria della Fiorentina, ha aggiunto: “C’è un problema serio tra una parte della squadra e l’allenatore. Mi fa piacere che Sarri lo abbia capito. Si sente così responsabile ora perché capisce che se la squadra gioca al di sotto delle sue possibilità la colpa è per forza la sua. I giocatori poi ci mettono del loro, non c’è dubbio, ma la responsabilità dei cattivi risultati è prima di tutto dell’allenatore”.