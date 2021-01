Sconcerti: “Sarri andrebbe volentieri alla Fiorentine, ma ha bisogno di conferme non di…”

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto a Tmw Radio parlando di Maurizio Sarri e del suo futuro, legato anche alla Fiorentina: “Non amano subentrare, entrare in corsa. Certamente andrebbero bene da giugno e gradirebbero la piazza di Roma. A Sarri dissi dopo l’addio alla Juve che doveva andare alla Roma. Per le sue idee servono squadre disposte ad ubbidire e Roma lo è. Andrebbe volentieri a Firenze, ma a lui servono conferme e non rilanci”

