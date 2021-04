Sconcerti: “Sarri sarebbe l’artigiano giusto per far crescere la Fiorentina. Ma doveva chiamarlo il presidente”

Il noto giornalista Mario Sconcerti è intervenuto a Radio Bruno parlando del prossimo allenatore viola: “A me piacerebbe uno come Sarri, mi dispiace si sia persa questa occasione. Ce la siamo giocata male, noi ci abbiamo fatto parlare il direttore sportivo, gli altri hanno fatto parlare i presidenti. Per persone cosi ci vogliono i presidenti, qualsiasi sia il direttore. Un figlinese, son convinto, che avrebbe problemi. Però sarebbe l’artigiano giusto per far crescere la squadra. Sono convinto che faremmo una buona squadra”

E sullo stadio: “Il comune mi pare abbia già deciso di investire sullo stadio. Si è deciso di investire molti soldi. Ora bisogna andare a vedere le carte di Commisso, lo stadio glielo rifanno senza che lui debba mettere i soldi. Sono molto interessato a vedere”