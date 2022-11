Sconcerti: “Scambierei subito Cabral con Arnautovic. Sabiri? Abbiamo già Barak e Bonaventura”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Io sono decisamente contro il tempo effettivo, anche perché si tratterebbe di una svolta talmente epocale che dovrebbero essere condivisa veramente da tutti. I maxi recuperi del Mondiale mi sembrano una prepotenza. Scambio Cabral–Arnautovic? Io lo farei al volo, perché l’attaccante del Bologna è più vecchio ma anche più forte. Il problema è che non penso che ce lo diano. Ritiro al Viola Park? Non credo che sarebbe la soluzione ideale perché Firenze è una città molto calda d’estate. Il Centro Sportivo sarà utilissimo per mille cose, ma non per fare la preparazione a luglio e ad agosto. Detto questo è comprensibile che la società voglia utilizzare il Viola Park il più possibile”.

E poi ha aggiunto: “Sabiri non mi fa impazzire, semplicemente perché il suo è un ruolo in cui siamo già coperti con Bonaventura e Barak, senza contare Castrovilli. Mi sembrerebbe un’operazione un po’ troppo sperimentale”.