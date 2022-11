Sconcerti: “Se Nico Gonzalez va al Mondiale la Fiorentina ci guadagna. Cabral? Non partirà a gennaio”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno Toscana di vari temi legati alla Fiorentina: “Il fatto che Nico Gonzalez sia stato convocato dall’Argentina nonostante le poche presenze, certifica il valore del giocatore. Se acquistasse valore in Qatar, la Fiorentina ci guadagnerebbe sicuramente. Castrovilli? Andrei cauto sul suo rientro, ma se fosse davvero pronto fin da subito dopo il Mondiale allora bisognerebbe vendere qualcuno perché a centrocampo siamo in troppi. In difesa invece arriverà qualcuno, visto che Ranieri è evidentemente inutilizzato”.

E poi ha aggiunto: “Il Milan è una grande squadra, ma questo sicuramente è il momento migliore per affrontarla. I rossoneri hanno un grosso problema con Leao, giocatori di livello mondiale che però nelle ultime partite non si è visto. Se la Fiorentina gioca come sa, può vedersela con chiunque. Cabral? Non partirà certo a gennaio, anche perché rappresenta comunque una risorsa nel ruolo di centravanti”.